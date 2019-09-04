Симферополь, 4 сентября 2019, 16:44 — REGNUM Проблему нехватки врачей в Крыму будут решать за счёт доплат из бюджета республики. Об этом 4 сентября во время расширенного заседания коллегии республиканского министерства здравоохранения заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма предложили закрепить всё население полуострова за частными клиниками.
Подробности: Глава Крыма предложил «прикрепить» жителей к частным клиникам
Читайте ранее в этом сюжете: Крыму не хватает почти 600 врачей