Курган, , 16:57 — REGNUM Бывший исполняющий обязанности ректора Курганского университета Михаил Ерихов вышел на свободу. Так как он не признал свою вину в растрате бюджетных средств, то условно-досрочно его не освободили и он полностью отбыл в заключении назначенный судом срок. Об этом Михаил Ерихов сообщил на своей открытой странице в «Фэйсбуке».

Скриншот страницы Михаила Ерихова в «Фэйсбуке»

Напомним, Михаила Ерихова обвинили в растрате средств Курганского государственного университета в общей сумме более 1,5 млн рублей. По версии следствия, в период с 31 июля 2015 года по 16 февраля 2016 года бывший руководитель КГУ вольно распоряжался деньгами университета: снимал в качестве служебного элитное жильё, хорошо платил двум своим охранникам, юристу, фиктивно, с высоким окладом, трудоустроил в вуз сестру. Свою вину он так и не признал. Не признаёт и сейчас.

«Я вышел из Зазеркалья, живой, вину так и не признал (поэтому УДО не светило). Спасибо всем, кто помог продержаться это время моей семье, и материально и морально. Воздастся вам по делам вашим», — написал Михаил Ерихов на своей странице.

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