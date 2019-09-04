Симферополь, 4 сентября 2019, 16:32 — REGNUM В Крыму не хватает 598 врачей и почти полторы тысячи специалистов среднего медперсонала. Об этом 4 сентября во время расширенного заседания коллегии республиканского министерства здравоохранения заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил президенту Владимиру Путину о том, что отсутствие узких специалистов по ряду направлений здравоохранения остаётся одной из главных нерешённых проблем полуострова.
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