Ашхабад, , 16:20 — REGNUM Представители исторических заповедников и научно-исследовательских учреждений обсудили с действующими и будущими журналистами роль СМИ в популяризации историко-культурного наследия Туркмении, пишет Turkmenistan.ru.

Участники конференции отметили, что, помимо туркменских ученых и исследователей, историческими памятниками, расположенными на протяжении Великого Шелкового пути, заинтересовались также их коллеги из других стран.

Также они акцентировали внимание на том, что они на регулярной основе проводят совместно с представителями ученых кругов Туркмении экспедиции к таким интересным с исторической и культурной точек зрения местам, как городище Амуль, караван-сарай Даяхатын, а также крепости — Большая Гызгала, Абдуллахана и Данданакан.