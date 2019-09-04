Белгород, , 16:20 — REGNUM Глава Белгородской области Евгений Савченко выступил против грузовиков, причиняющих вред муниципальным дорогам. Речь идёт о тех машинах, масса которых превышает установленный норматив. Губернатор пообещал регулярно проводить межведомственные рейды. Сообщение появилось 4 сентября на официальной странице Савченко в социальной сети.

«Возьмём на особый контроль перевозку грузов в населённых пунктах. Автомобили с массой сверх норматива не должны пользоваться местными муниципальными дорогами и разрушать тем самым полотно. Поручил главам районов и городов вместе с автоинспекцией выстроить чёткую систему контроля», — подчеркнул губернатор.

В регионе создана сеть автоматических пунктов весового контроля. Шесть комплексов находятся на четырёх трассах: Белгород — Шебекино — Волоконовка, Короча — Губкин — граница Курской области, Белгород — Новый Оскол — Советское, Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки.