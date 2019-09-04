Белгород, 4 сентября 2019, 16:20 — REGNUM Глава Белгородской области Евгений Савченко выступил против грузовиков, причиняющих вред муниципальным дорогам. Речь идёт о тех машинах, масса которых превышает установленный норматив. Губернатор пообещал регулярно проводить межведомственные рейды. Сообщение появилось 4 сентября на официальной странице Савченко в социальной сети.
В регионе создана сеть автоматических пунктов весового контроля. Шесть комплексов находятся на четырёх трассах: Белгород — Шебекино — Волоконовка, Короча — Губкин — граница Курской области, Белгород — Новый Оскол — Советское, Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки.