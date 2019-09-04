Симферополь, 4 сентября 2019, 16:16 — REGNUM Власти Крыма хотят закрепить население полуострова за частными клиниками. Об этом 4 сентября во время расширенного заседания коллегии республиканского министерства здравоохранения заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики пообещали инициировать на федеральном уровне проработку проблемы необходимости жителей полуострова и остальных регионов страны оспаривать решения судов по вопросу обеспечения жизненно необходимыми лекарствами, запрещёнными в РФ.
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