Симферополь, , 16:16 — REGNUM Власти Крыма хотят закрепить население полуострова за частными клиниками. Об этом 4 сентября во время расширенного заседания коллегии республиканского министерства здравоохранения заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Мы хотим, чтобы люди, работающие в государственной медицине, чувствовали себя не хуже, чем те, кто работает в частной. В том числе и в плане материального вознаграждения. К сожалению, перекос есть. Я не против частной медицины, но считаю, что, если кто-то решает заниматься и получает лицензию в сфере здравоохранения… За частниками тоже должно быть закреплено население. Я считаю, что это был бы правильный подход», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики пообещали инициировать на федеральном уровне проработку проблемы необходимости жителей полуострова и остальных регионов страны оспаривать решения судов по вопросу обеспечения жизненно необходимыми лекарствами, запрещёнными в РФ.

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