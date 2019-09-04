Сочи, Краснодарский край, 4 сентября 2019, 16:13 — REGNUM В городе-курорте Сочи Краснодарского края разгорелся скандал: по решению суда местного жителя, страдающего онкологическим заболеванием, вместе с его семьей, выселили из пансионата, в котором он жил с 2011 года, в мэрии Сочи сообщили, что ранее мужчине предлагались «компромиссные» варианты.
Собственное жилье семьи снесли в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи, в качестве маневренного им было предоставлено жильё в пансионате «Нептун», где супруги и жили с 2011 года. Сегодня пансионат выставлен на продажу, а супругов из их жилища выселили приставы.
Отметим, что ситуацию уже взял под контроль уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак. Как сообщила пресс-служба омбудсмена, он уже обратился в связи с данной ситуацией в администрацию Сочи и к прокурору края.