Сочи, Краснодарский край, , 16:13 — REGNUM В городе-курорте Сочи Краснодарского края разгорелся скандал: по решению суда местного жителя, страдающего онкологическим заболеванием, вместе с его семьей, выселили из пансионата, в котором он жил с 2011 года, в мэрии Сочи сообщили, что ранее мужчине предлагались «компромиссные» варианты.

Собственное жилье семьи снесли в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи, в качестве маневренного им было предоставлено жильё в пансионате «Нептун», где супруги и жили с 2011 года. Сегодня пансионат выставлен на продажу, а супругов из их жилища выселили приставы.

Андрея Мартынова. «Приставы пришли 3 сентября 2019 года. На их требование освободить помещение, я ответил, что после сеанса химиотерапии не могу ходить. Тогда они вынесли меня прямо на матрасе на улицу, где находилась моя супруга», — цитирует « Комсомольская правда

«Администрацией города Сочи Мартыновым был предложен ряд компромиссных вариантов. Это земельный участок в садоводческом товариществе «Солнечное», расположенный в селе Бестужевском Адлерского района, земельный участок с разрешенным видом использования ЛПХ на улице Пархоменко, земельный участок с разрешенным видом использования ИЖС. Однако от указанных земельных участков Мартыновы отказались», — прокомментировали порталу « Юга.ру » в пресс-службе мэрии.

Отметим, что ситуацию уже взял под контроль уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак. Как сообщила пресс-служба омбудсмена, он уже обратился в связи с данной ситуацией в администрацию Сочи и к прокурору края.