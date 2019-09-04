Ставрополь, , 16:10 — REGNUM Военная прокуратура Южного военного округа проводит проверку по факту крушения самолета Су-25 в Ставропольском крае. Устанавливаются возможные причины падения самолета. В качестве основных рассматриваются две версии — ошибка пилота и техническая неисправность воздушного судна.

Ранее из ряда источников стало известно, что самолёт упал при выполнении фигуры высшего пилотажа — «мёртвой петли». Очевидцы сообщали, что штурмовик не смог выйти из неё и врезался в землю.

Напомним, 3 сентября в небе над Ставропольским краем произошел трагический инцидент — потерпел крушение учебно-боевой самолет, производивший тренировочные полеты. В Минобороне сообщили сначала, что пилоты успели катапультироваться, на их поиск направлены группы спасателей. Позже поступила информация, что найти пилотов живыми не удалось.

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Как сообщало ИА REGNUM, останки двоих летчиков были обнаружены 4 сентября в кабине упавшего самолета, извлеченного из воронки. Были найдены также черные ящики, их состояние удовлетворительное.

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