Москва, , 16:21 — REGNUM Реконструкция Политехнического музея в Москве и прилегающей к нему территории являются сложными проектами благоустройства столицы. Об этом 4 сентября заявил председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Шувалов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Благодаря этой общественной зоне москвичи смогут переходить в зону «Зарядья», а оттуда — к «Парку Горького», — сказал Шувалов.

Глава госкорпорации отметил, что мало где ещё в мире есть такая доступная городская среда, как в Москве. Что касается Политехнического музея столицы, то по словам Шувалова, после реконструкции, которая завершится примерно через год, объект будет представлять из себя «инновационный музей — больше чем музей».

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