Москва, , 16:05 — REGNUM Отреставрированная территория вокруг Политехнического университета должна стать одной из самых популярных точек Москвы среди жителей и гостей города. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня радостный день, потому что мы показываем москвичам открытые фасады и общественные пространства вокруг Политехнического музея. Поверьте, когда через год с небольшим Политехнический музей распахнёт свои двери внутри будет много интересного, удивительного и абсолютно инновационного. Команда Политехнического музея планирует сделать лучший подобного типа музей в мире», — заявил Мединский.

Министр культуры РФ высказал мнение, что отреставрированная территория станет одним из самых любимых мест для москвичей и гостей столицы, будет востребована для фестивалей, концертов и открытых лекций.

«Если Москва поможет, мы сделаем это самым модной точкой в центре Москвы», — сказал Мединский, однако затем уточнил: «после Зарядья», однако затем вновь поправился: «вместе с Зарядьем».

Читайте ранее в этом сюжете: Мединский назвал «дебилами» взрослых, читающих комиксы вместо книг