Москва, , 15:50 — REGNUM В Кремле будет построен археологический подземный музейный комплекс, сообщает 4 сентября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Объект появится на месте найденных остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела под 14-м корпусом Кремля. Проект строительства уже получил одобрение Главгосэкспертизы России.

Площадь музея составит более 1,5 тыс. кв. метров. На минус первом этаже разместят вестибюль, пост охраны и другие служебные помещения. На минус втором этаже появится сам зал музея и аппаратная для оборудования. В зале будет прозрачным пол, откуда откроется вид на раскопы.

В экспозицию войдут предметы, найденные во время археологических работ, фрагменты храма и инсталляции.

В сообщении также приводится история вопроса, как в 30-х годах XX века между Спасскими воротами и Сенатским дворцом был построен административный корпус на месте разрушенных монастырей и Малого Николаевского дворца.