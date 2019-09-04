Салехард, , 15:47 — REGNUM На Ямале подведены промежуточные итоги переписи населения, ведущего традиционный образ жизни. К 1 сентября 2019 года перерегистрацию прошли более шести тысяч человек и порядка двух тысяч семей тундровиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Перепись представителей коренных народностей Ямала ведётся с мая по декабрь 2019 года. Сведения вносятся в единую информационную систему (ЕИС) «Ямал», которая будет использоваться властями автономного округа для предоставления тундровикам мер социальной поддержки.

По словам заместителя губернатора ЯНАО Ирины Соколовой, перепись сделает социальную поддержку коренных жителей ямальской тундры адресной и конкретной. Для этого в ЕИС «Ямал» заносятся сведения о составе семей тундровиков, количестве кочевников, численности поголовья оленей в хозяйствах, занятости по отраслям экономики, данные по обеспечению жильём и другое.