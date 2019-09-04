Волгоград, , 15:27 — REGNUM Дополнительные школьные автобусы и машины скорой помощи получит Волгоградская область, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В образовательные учреждения отправят 70 машин, в медицинские организации — 16. Транспорт поступит в регион до конца 2019 года, сообщили 4 сентября в пресс-службе администрации области.

Школьные автобусы Volgograd.ru

На дополнительную поставку спецтранспорта российского производства для социальных нужд в субъекты страны в 2019 году выделено десять миллиардов рублей из государственного бюджета. В Волгоградскую область приедут 29 школьных автобусов вместимостью 10−12 человек, четыре машины для перевозки 13−20 человек и 37 единиц техники, рассчитанной на 21−24 пассажиров.

В начале 2019 года регион уже получил 90 автобусов для образовательных учреждений. За последние три года в Волгоградскую область поставили 245 современных школьных автобусов. Автопарк «неотложек» обновили на 90%.