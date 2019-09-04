Париж, , 15:27 — REGNUM Согласно данным американской платформы по аренде жилья по всему миру Airbnb, 8,5 млн жителей Франции воспользовались ее услугами этим летом, что на 35% больше, чем в 2018 году, сообщает Le Figaro.

Приложение Airbnb

Известно, что почти миллион французских путешественников остались в своем регионе. Те, кто решил летом уехать за границу, выбрали Испанию, Италию, Португалию и Великобританию.

По данным платформы, с 1 июня по 31 августа 2019 года около двух миллионов человек впервые забронировали жилье на Airbnb.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно заявлению правительства Франции, в 2018 году государство побило рекорд по посещаемости, зафиксировав почти 90 млн иностранных туристов.

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