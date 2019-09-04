Дрезден, Германия, , 15:30 — REGNUM Два болельщика с неонацистскими знаками были замечены на трибунах матча между клубами второй Бундеслиги дрезденским «Динамо» и «Сан-Паули», проходившем в Дрездене, сообщает 4 сентября издание Bild.

На выложенных в Twitter болельщиков клуба «Сан-Паули» фото видно, что двое мужчин находятся на трибунах футбольного матча в футболках, на которых изображены череп с костями, напоминающая кокарды на фуражках эсэсовцев времен Второй мировой войны, а под ними расположена надпись: «Отдел по безопасности немецкого народа».

Также издание приводит слова директора дрезденского «Динамо» Майкла Борна, который заявил, что после игры руководство клуба связалось с начальником отдела безопасности, который гарантировал, что данный инцидент будет решен полностью и безоговорочно.

«Мы ошеломлены, потому что эти два человека сильно навредили нашему клубу. Они никогда не будут посещать матчи «Динамо» Дрезден. Мы также рассматриваем дальнейшие юридические шаги по этому вопросу», — заявил гендиректор дрезденской команды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянский полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти призвал останавливать матчи в случаях проявления на них расизма.