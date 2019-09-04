Кольчугино, Владимирская область, , 15:18 — REGNUM Подстаканники с более чем 120-летней историей, которые выпускает завод «Электрокабель» в Кольчугино (Владимирская область), признаны художественной ценностью, сообщает 4 сентября пресс-служба Уральской горно-металлургической компании.

Особый статус изделий народного промысла подтвердил художественно-экспертный совет при администрации Владимирской области.

«Процесс получения этого статуса очень долгий и трудоемкий. На первом этапе необходимо было признать город Кольчугино территорией традиционного бытования художественного промысла «литье и ковка металла». Следующим шагом стало экспертное подтверждение художественного достоинства конкретных образцов продукции «Кольчугинский мельхиор». В этот перечень попали 59 наших изделий: от подстаканников до столовых приборов», — пояснил представитель холдинга «Кабельный Альянс» Владислав Третяк.

Посуда, столовые приборы и другие медные изделия массового спроса выпускаются в Кольчугино с конца XIX века. Особое место в продуктовой линейке занимают подстаканники. Они получили широкое распространение именно благодаря основателю кольчугинского завода Александру Георгиевичу Кольчугину, который наладил их массовый выпуск.

В 1892 году подстаканники вошли в обиход на железной дороге по инициативе министра путей сообщения Сергея Витте. Металлические подставки позволяли разносить горячий чай без риска обжечься и придавали стаканам устойчивость. Продукция под маркой «Кольчугинский мельхиор» используется в поездах дальнего следования по сей день.