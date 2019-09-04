Таганрог, Ростовская область, , 15:07 — REGNUM Кузнец из Таганрога (Ростовская область) Роман Кость одержал победу в номинации «Скульптура» и занял третье место в номинации «Эскиз велопарковки». Конкурс состоялся в рамках 23-й художественной выставки кузнечного искусства в Италии.

Эжен Делакруа. Кузнец. 1840-е

Таганрожец представил на суд жюри дверь, которая символизирует полёт на Луну, сообщает портал «Ёрш. Таганрог».

Художник-кузнец, скульптор родился в городе Люботин Харьковской области (Украина). Кузнечным делом Роман Кость занимается с 2020 года. Некоторое время работал в Санкт-Петербурге, с 2011 года живёт и трудится в Таганроге.