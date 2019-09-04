Правительство Чехии отклонило предложение уполномоченной по правам человека Гелены Валковой отменить в чешском языке обязательное написание фамилий женщин в женском роде. Об этом сообщает издание vinegret.cz.

Прага, , 15:05 — REGNUM По мнению Валковой, женщинам необходимо предоставить право самим решать, добавлять ли к своей фамилии окончание «-ова». Сторонники такого решения считают, что это окончание указывает на «принадлежность» жены мужу. Например, Новакова — жена Новака. Проникнувшиеся современными европейскими тенденциями чехи считают это дискриминацией по половому признаку.

Это уже не первая попытка «вестернизации» чешских фамилий, первая была в 2011 году. Как и тогда, правительство решило остаться верным чешским традициям.

«Это часть чешской культуры, чешской грамматической системы, так было всегда, мы не видим существенных причин для изменения», — заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Противники реформы женских фамилий считают, что фамилии без женского рода в некоторых случаях не позволяют понять, о чём идёт речь.

Однако иностранки или чешки, состоящие в браке с иностранцами, могут оставлять написание своей фамилии в мужском роде.