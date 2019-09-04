Абуджа, , 15:14 — REGNUM Коалиция групп гражданского общества Нигерии начала судебный процесс, нацеленный на то, чтобы остановить покупку роскошных автомобилей для сенаторов. Об этом сообщает CNN Africa.

Известно, что сенаторы планируют потратить на покупку автомобилей около 15 300 000 долларов США.

В своем иске активисты заявили, что тратить такую сумму на автомобили в нынешнем экономическом состоянии Нигерии «несправедливо» и что это противоречит клятве сенаторов при вступлении в должность, которая подразумевает первоочередную заботу о благосостоянии граждан.

Коллективный иск был предложен Группой социально-экономических прав и подотчетности (SERAP), организацией BudgIT и 6721 нигерийцем, в том числе участниками кампании «Верните наших девочек» и бывшим кандидатом в президенты Оби Эзеквесили.

«У них могут быть служебные автомобили, но зачем тратить столько денег на покупку автомобилей для 109 сенаторов, когда более половины нигерийцев живут в крайней нищете», — сказал CNN представитель группы Кола Олударе.

Журналисты телеканала обратились к официальному представителю Сената Нигерии Дайо Адейе за комментариями об иске группы, но пока не получили ответа.

Однако в интервью местному телеканалу в воскресенье, 1 сентября, Адейе сказал, что он не знал, что заявленная сумма была заложена в бюджет для покупки автомобилей. Он добавил, что многие государственные чиновники Нигерии имеют право на служебные автомобили, и законодателям не следует отказывать в подобных льготах.

Но адвокатская группа SERAP утверждала, что законодатели составляют небольшую часть населения страны, и их потребности не должны превышать потребности 200 миллионов граждан Нигерии.