Дублин, , 15:00 — REGNUM Компания Playrix вошла в топ-3 мировых разработчиков мобильных игровых приложений. Об этом сообщил на своей странице в Facebook один из её основателей Игорь Бухман.

https://www.facebook.com/515896305/posts/10157541580891306

Рейтинг составлялся экспертами компании AppAnnie на основе данных о доходах создателей мобильного ПО в период с января по июнь 2019 года. Первое и второе места заняли китайские компании Tencent и NetEase. Четвертое и пятое — компании SuperCell и King.

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Компания Playrix была основана в 2004 году в Вологде Игорем и Дмитрием Бухманами. Сейчас её офис расположен в Ирландии. В 2018 году в Playrix работали более 1 тыс. человек. Компания известна благодаря таким мобильным играм, как Township, Fishdom, Gardenscapes и Homescapes.

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