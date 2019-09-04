Уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии выступил с рекомендацией разрешить ношение женского мусульманского купального костюма буркини во всех бассейнах страны. Об этом сообщает издание yle.fi.

Хельсинки, , 14:59 — REGNUM По словам уполномоченного, к нему поступают жалобы о множестве случаев, когда женщинам-мусульманкам в буркини запрещали плавать в бассейнах.

Уполномоченный по вопросам равноправия считает, что запрет ношения буркини в бассейнах означает не только дискриминацию по религиозному принципу, но также и по половому, поскольку буркини носят только женщины. Кроме того, он рекомендовал оборудовать во всех бассейнах закрытые душевые кабины для того, чтобы посетители, независимо от своих убеждений, чувствовали себя комфортно.

Ранее чиновники на этой должности уже выдавали интересные рекомендации, например о разрешении ношения длинных волос мужчинами в армии.

Специально разработанный для мусульманок купальный костюм буркини полностью закрывает всё тело женщины, кроме лица, стоп и кистей рук. Существуют варианты, закрывающие и лицо — с прорезями для глаз. Власти некоторых регионов Франции запретили ношение буркини на пляжах. Острые дискуссии по этому поводу идут в Германии.