Ставрополь, , 14:50 — REGNUM На месте крушения штурмовика, упавшего 3 сентября в Ставропольском крае, найдены черные ящики. Состояние обоих — и речевого самописца, и прибора регистрации параметров полета — удовлетворительное. Об этом сообщили в экстренных службах Ставрополья, пишет РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили гибель обоих пилотов. Как сообщало ИА REGNUM, их тела обнаружены в кабине самолета Су-25 при поисковых работах на месте происшествия. По данным, которые привела комиссия военного ведомства, работающая на месте крушения, летчики не успели катапультироваться при возникновении нештатной ситуации.

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Напомним, инцидент с учебным штурмовиком Су-25 произошел 3 сентября в небе над Ставропольским краем. По данным очевидцев, летчики выполняли маневр высшего пилотажа «мертвая петля», в результате которого самолет сорвался в штопор в врезался в землю практически под прямым углом. Сообщалось также, что летчики успели катапультироваться.

На место происшествия была направлена поисково-спасательная группа. Однако надежда на то, что пилоты остались живы, не оправдалась. Тела летчиков были найдены при откапывании останков самолета, которые оказались в земле на глубине более трех метров.