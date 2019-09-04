Москва, , 14:34 — REGNUM Сбор, хранение и обработка биометрических данных (геометрии лица, изображения радужной оболочки глаза, отпечатков пальцев и пр.) — достаточно сложная и дорогостоящая процедура, которая, однако, всегда окупается в длительной перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков, комментируя введение биометрии в МФЦ.

«Наличие централизованной базы биометрических данных значительно упростит работу федеральной миграционной службы, правоохранительных органов и, главное, сделает проще и безопаснее жизнь законопослушных граждан.

Сбор биометрических данных при выдаче заграничных («биометрических») паспортов нового поколения осуществляется уже на протяжении многих лет, и этот опыт следует, безусловно, признать успешным. Развитие этой инициативы с передачей прав и технических средств сбора биометрических данных в МФЦ является более чем логичным.

Для осуществления сбора биометрических данных в МФЦ необходимо будет оснастить их необходимой техникой — сканерами и камерами высокого разрешения, а также осуществить интеграцию собираемых данных в единой федеральной базе данных и регламентацию доступа к ней. Помимо этого, необходимо будет укомплектовать штаты МФЦ квалифицированными пользователями этой техники.

Всероссийская база биометрических данных будет, несомненно, весьма привлекательным объектом для хакерских атак и должна быть серьезно защищена. Печальный опыт компании Suprema, крупного интегратора баз биометрических данных, допустившего критические утечки информации, показывает, что персональные биометрические данные граждан представляют значительную ценность для преступного сообщества.

Формирование, поддержка и, главное, защита всероссийской базы биометрических данных граждан — весьма трудная задача, но ее решение необходимо для развития цифрового общества и цифровой экономики», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, многофункциональным центрам по предоставлению госуслуг (МФЦ) смогут разрешить начать принимать биометрические данные граждан РФ.

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