Джакарта, , 14:25 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило, что тропический шторм Линлинг в северных водах Филиппин может вызвать высокие волны в ряде мест в Индонезии, сообщает Antara.

Ожидается, что волны высотой от 1 до 6 метров могут возникнуть в ряде индонезийских вод в период с 4 по 5 сентября 2019 года.

В агентстве отметили, что волны высотой до 3 метров, могут возникнуть в водах северной части Малаккского пролива, в Тиморском море и вблизи острова Натуна. Высокие волны с диапазоном 4−6 метров ожидаются в территориальных водах Энггано, в Зондском проливе, в южных водах острова Ява, в проливе Бали и Ломбок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе островов Талауд индонезийской провинции Северный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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