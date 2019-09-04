Волгоград, , 14:22 — REGNUM Городской наземный пассажирский транспорт общего пользования Волгограда подключат к системе централизованной вневедомственной охраны. Специальные «тревожные кнопки» протестируют на нескольких маршрутах и уже в сентябре 2019 года введут в работу. Система поможет повысить уровень безопасности для пассажиров и персонала транспортных средств, сообщили 4 сентября в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Кнопку тревожной сигнализации подключат к бортовому навигационному оборудованию ГЛОНАСС. При возникновении угрозы водитель или кондуктор смогут нажать на кнопку, а сигнал из транспорта автоматически попадёт на пульт вневедомственной охраны. Дежурный офицер проследит движение транспорта в режиме реального времени, направит к нему ближайший экипаж охраны. За период тестовой эксплуатации системы специалисты проанализируют востребованность «тревожных кнопок», эффективность реагирования и примут решение о возможности дальнейшего использования системы в Волгоградской области и других субъектах РФ.

Пилотный проект по подключению городского транспорта общего пользования к системе централизованной вневедомственной охраны запускают в 2019 году в тестовом режиме в трёх регионах: в Волгограде и Волжском, Санкт-Петербурге и Севастополе.