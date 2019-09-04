Москва, , 14:22 — REGNUM В современных условиях, когда аккаунты в социальных сетях имеют более 67 млн человек, появление новых форм мошенничества может, действительно, привести к всплеску хищений средств граждан, заявила корреспонденту ИА REGNUM заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова, комментируя новый способ мошенничества в соцсетях.

«Однако необходимо понимать, что наиболее активными пользователями сетей являются лица до 35 лет, уровень финансовой и экономической грамотности которых в России стране постоянно растет.

Кроме того, информирование граждан о наличии подобного рода потенциальных опасностей позволяет действовать на предупреждение и нивелировать последствия мошеннических действий злоумышленников.

Необходимо понимать, что мошенники пытаются находить все новые и новые способы получения доступа к средствам граждан, взламывая аккаунты, имитируя голоса и направляя срочные просьбы о финансовой помощи от близких и родных.

Статистика 2018 года подтверждает, что до конца минимизировать эти риски пока не получается. В 2018 году общий размер хищений с банковских карт составил 1,3 млрд рублей, что значительно превысило значение 2017 года — 961 млн рублей.

Бдительность и осторожность в отношении любых сообщений о срочном переводе средств позволят существенно снизить риски хищений», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ выявил новый способ похищения денег граждан через социальные сети.

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