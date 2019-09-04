Липецк, , 14:18 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту попытки мошеннического завладения денежными средствами, принадлежащими руководству ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В отношении руководства ООО «ЛТК «Свободный Сокол» расследуется уголовное дело. Злоумышленники хотели воспользоваться этим и предложили освободить обвиняемых от уголовной ответственности за 200 миллионов рублей.

По инициативе прокуроров была организована доследственная проверка, после которой возбудили дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Дело оказалось резонансным, поэтому производство предварительного следствия прокуратура взяла под контроль.