Чхунчхон, Южная Корея, , 13:59 — REGNUM К 2050 году в южнокорейском Чхунчхоне намерены высадить 100 млн деревьев. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей городской администрации.

По их словам, к 2025 году на территории города планируется высадить 20 млн деревьев, а к 2050 году — 100 млн деревьев.

Известно, что к 2025 году в проект по посадке 20,22 млн деревьев будет инвестировано 282,5 млрд вон (~$233,56 млн).

По словам представителей администрации, в текущем году планируется высадить 770 тыс. деревьев, в 2020 году — 2,7 млн деревьев, в 2021 году — 4,22 млн деревьев, в 2022 году — 3,16 млн деревьев, в 2023 году — 3,16 млн деревьев, в 2024 году — 4,06 млн деревьев, в 2025 году — 2,15 млн деревьев.