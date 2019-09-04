Рязань, , 13:50 — REGNUM 33 новых автомобилей и автобусов для социальных нужд получит Рязанская область. Машины направят в те районы, где они особенно необходимы. Об этом на своей странице в социальной сети 4 сентября написал глава региона Николай Любимов.

«Недавно мы говорили с Дмитрием Медведевым о существующих проблемах в первичном медицинском звене. А уже накануне мы узнали, что Рязанская область получит 16 автомобилей скорой помощи, а также 17 школьных автобусов», — написал губернатор.

Рабочая встреча Дмитрия Медведева и Николая Любимова состоялась 27 августа 2019 года. губернатор Рязанской области рассказал о том, что сделано в 2019 году в сфере здравоохранения.

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