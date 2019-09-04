Рязань, 4 сентября 2019, 13:50 — REGNUM 33 новых автомобилей и автобусов для социальных нужд получит Рязанская область. Машины направят в те районы, где они особенно необходимы. Об этом на своей странице в социальной сети 4 сентября написал глава региона Николай Любимов.
Рабочая встреча Дмитрия Медведева и Николая Любимова состоялась 27 августа 2019 года. губернатор Рязанской области рассказал о том, что сделано в 2019 году в сфере здравоохранения.
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