Бишкек, , 13:38 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнование муфтию России Равилю Гайнутдину в связи с кончиной единственного переводчика Корана на русский язык в поэтической форме Валерии-Иман Пороховой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер отметил, что «исламский мир понес невосполнимую утрату». А также подчеркнул, что «ее светлый образ навсегда останется в памяти людей».

«От имени народа Киргизии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким усопшей», — подытожил президент Жээнбеков.

Читайте также: Умерла известный переводчик Корана Валерия Порохова