Красногорск, , 13:20 — REGNUM В Московской области многодетным родителям частично компенсируют стоимость школьной формы. На данный момент выплаты оформлены на 21,1 тыс. детей, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе министра образования Московской области Ольги Забраловой.

Всего в регионе зарегистрованны 93 тыс. детей школьного возраста, воспитывающихся в многодетных семьях. Им положена дотация на покупку школьной формы в размере 3 тыс. рублей на каждого ребёнка, посещающего подмосковную школу.

«Получить выплату очень просто, для этого нужна справка о том, что ребенок учится в подмосковной школе. Заявку можно оформить в режиме онлайн на региональном портале госуслуг», — заявила Забралова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России стоимость школьного набора выросла на 2% по сравнению с 2018 годом. Средний чек на покупку формы составил более 10,7 тыс. рублей.