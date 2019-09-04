Екатеринбург, , 14:21 — REGNUM Стоимость строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге осталась такой же, как и до протестов против строительства этого объекта в сквере у Драмтеатра. Информация указана на сайте правовой информации Свердловской области.

В плане мероприятий, которые нужно осуществить в преддверии 300-летнего юбилея Екатеринбурга, прописано и строительство храма вместе с благоустройством окружающей его территории.

Указано, что на данные работы будут потрачено 3,5 млрд рублей из внебюджетных средств — 300 млн рублей в 2019 году, и по 800 млн рублей — в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах. Отметим, что сумма указана та же, что и в начале года — когда ни о каких протестах власти и инвесторы не догадывались, а храм планировали построить в сквере у Драмтеатра.

Напомним, голосование о судьбе для храма Святой Екатерины пройдёт в середине октября 2019 года. Планируется, что опрос будет «референдумного» типа — жители смогут проголосовать в разных точках города.

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