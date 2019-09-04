Варшава, , 13:16 — REGNUM Студия CD Projekt RED развеяла опасения фанатов, выпустил официальное объявление о том, что в Cyberpunk 2077 все-таки появится многопользовательский режим. Соответствующую публикацию она разместила 4 сентября на официальной Twitter-странице.

https://twitter.com/CDPROJEKTRED/status/1169158028010119168

Разработчики сообщили, что в апреле 2019 года они планируют выпустить игру, после чего выйдут бесплатное дополнение (DLC) и контент для одиночного режима. Уже после этого CD Projekt RED намерена внедрить в игру режим мультиплеера.

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Напомним, в августе 2019 года Cтарший концепт-дизайнер CD Projekt RED Март Джонкерс во время выступления на выставке Gamescom 2019 сказал, что для создателей Cyberpunk 2077 приоритетным является одиночный режим. Он добавил, что именно такая игра будет представлена разработчиками в 2020 году.

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