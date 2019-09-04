Вильнюс, , 13:15 — REGNUM

Министр защиты окружающей среды Литвы Аурелиюс Верига сегодня, 4 сентября, объявил об очередном этапе реформы литовского здравоохранения — на этот раз изменения коснутся системы оказания неотложной помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По всей Литве планируется открыть отделения срочной помощи, таким образом снизив нагрузку на подразделения скорой медицинской помощи в крупных медицинских учреждениях.

По словам Вериги, например, если в клинике Каунаса ещё несколько лет назад в сутки принимали по 80 пациентов, то этим летом был установлен рекорд в 200 пациентов за сутки. В первую очередь из-за того, что скорая медпомощь работает централизованно из крупных городов или районных центров.

Раздробление службы и появление отделений срочной помощи равномерно по всей территории Литвы существенно сократит скорость приёма пациентов, что положительно скажется на жителях малых населённых пунктов, считает Верига. Отделения начнут создавать уже с 1 октября, однако переходный период намечен до 2021 года.