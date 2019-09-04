Спас-Деменск, Калужская область, , 13:20 — REGNUM В 13 сельских фельдшерско-акушерских пунктах подведомственных центральной межрайонной больницы №1 Спас-Деменского района Калужской области отсутствуют лекарственные средства из минимального ассортимента, необходимого для оказания медицинской помощи. Об этом 4 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Население сельских муниципальных образований района, обслуживаемыми ФАПами, где прокурорской проверкой было обнаружено отсутствие необходимых медикаментов, насчитывает более 2 900 человек. Все ФАПы лицензированы на осуществление фармацевтической деятельности и продажу лекарственных препаратов.

Для устранения нарушений требования законодательства главному врачу Спас-Деменской межрайонной больницы №1 внесено прокурорское представление.