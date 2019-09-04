Москва, , 13:10 — REGNUM В Москве 4 сентября ограничили движение по улице Удальцова у станции метро «Проспект Вернадского». Об этом сообщает в Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

Ограничения действуют возле домов 33 и 35, расположенных на данной улице.

«Городские службы проверяют состояние дорожного полотна. Объехать можно по улице Семёнова-Тян-Шанского», — говорится в сообщении.

В ЦОДД призвали московских водителей к внимательности при проезде по участку.