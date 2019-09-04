Фриско, США, , 13:05 — REGNUM На платформе Epic Games Store все-таки появится возможность предварительной загрузки предстоящей игры Borderlands 3. Об этом 3 сентября сообщил портал Polygon.

Стало известно, что релиз игры для консолей запланирован на 13 сентября 2019 года. Предзагрузку можно будет сделать за 48 часов до старта продаж. Стоит отметить: раньше глава компании Epic Games Тим Суини заявил, что этой функции в случае релиза Borderlands 3 не будет.

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Напомним, Borderlands — серия шутеров от первого лица, разрабатываемая студией Gearbox Software. Одной из важных особенностей игр является процедурно-генерируемое оружие и различное снаряжение.

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