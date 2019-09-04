Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Компания ИКЕА самостоятельно выявила противоправные действия своего сотрудника в Санкт-Петербурге и сообщила о них в полицию, после чего злоумышленник был задержан по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в пресс-службе российского представительства шведской компании.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти проинформировали, что подозреваемый потребовал 14 млн рублей от представителя организации, занимающейся промышленным строительством. За эти деньги руководитель проекта обещал строителям подписать ряд документов для судебного разбирательства о выполнении дополнительного объема работ на общую сумму свыше 300 миллионов рублей.

«При подписании документов и получении денежных средств подозреваемый задержан полицейскими в одном из кафе Санкт-Петербурга», — отметили в полиции.

В отношении 39-летнего руководителя регионального проекта ООО «Ингка Сентерс» (Ingka Centres, дочерняя структура ИКЕА в РФ) возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «коммерческий подкуп в особо крупном размере». По версии следствия, он получил взятку от компании «ЭТУ», у которой возник спор с ИКЕА в рамках контракта о системах безопасности в ТРЦ «Мега Дыбенко» (Всеволожский район Ленобласти).

«В процессе урегулирования разногласий Ingka Centres с компанией «ЭТУ», которая привлекалась для выполнения работ в МЕГЕ Дыбенко, была обнаружена информация о том, что сотрудник Ingka Centers может быть вовлечен в коррупционную деятельность», — заявили в ИКЕА.

Компания обратилась в полицию с просьбой о проверке и «тесно взаимодействовала с правоохранительными органами во время расследования», в ходе которого подозреваемый был задержан.

«Дополнительно компания инициировала внутреннюю проверку по обстоятельствам произошедшего. В соответствии со своими ценностями и принципами ведения бизнеса Ingka Centres абсолютно не приемлет коррупцию в любом виде и продолжит взаимодействие с правоохранительными органами в случае возникновения подобных ситуаций», — подчеркивают в ИКЕА.

Там также особо отметили, что «разногласия между компаниями ЭТУ и Ingka Centres в настоящее время урегулированы».

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