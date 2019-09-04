Красноярск, , 13:05 — REGNUM Медицинский центр, построенный к Всемирной зимней универсиаде — 2019 в кампусе Сибирского федерального университета (СФУ), станет суперполиклиникой с современным оснащением и возможностью оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба вуза.

В настоящее время в СФУ дан старт второй волне прикреплений студентов и сотрудников к медицинскому центру. По словам, врио ректора Максима Румянцева для расширения возможностей поликлиники потребуется расширить число прикрепленных к ней пациентов с текущих 10 тыс. до 20 тыс.

«Это позволит наладить работу центра более эффективно, расширить диапазон специалистов. Фактически нам предстоит самим «собрать» себе суперполиклинику — как только количество прикрепившихся перешагнёт 20 000, наш Медцентр заживёт полнокровной жизнью, и из рядовой студенческой поликлиники превратится в медицинский центр со всеми профильными специалистами», — сказал Румянцев.

Он добавил, что на базе медцентра будет развёрнута научно-исследовательская работа учёных СФУ и специалистов Федерального медико-биологического агентства в области здоровья человека.

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XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года прошла в первой половине марта в Красноярске. Участники студенческих соревнований — спортсмены из 58 стран мира — разыграли 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Игры завершились триумфом российской сборной, завоевавшей 112 медалей, из которых 41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовые.