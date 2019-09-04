Берн, , 13:02 — REGNUM Швейцарский топ-менеджер Петер Патрик Рот оказался под прицелом средств массовой информации: Tages-Anzeiger и SRF Rundschau обнаружили его фотографии с запрещенными националистическими символами, пишет газета Heute.

48-летний Рот является управляющим и владельцев швейцарской фабрики матрасов Roviva Ropth & Cie, его имя и фотографии периодически мелькают в прессе. Однако личное фото из тренажерного зала может завершиться для него серьезными неприятностями: на нем он изображен в спортивной одежде со свастиками и черными солнцами. По данным газет, Рот носит одежду марки White Rex в своем кабинете и знаком с ее основателем Денисом Никитиным, который называет себя русским националистом. Эта марка предлагает спортивную одежду в первую очередь для занимающихся борьбой с изображением различного вида свастик, рун, коловратов. В Берне Рот совместно с одним из руководителей националистической партии PNOS организовал в Берне продажу этой марки.

Эта символика является запрещенной в Швейцарии. Столкнувшись с обвинениями газет, Рот не стал их комментировать. Сотрудники его фабрики в ответ на запросы СМИ заявили, что их не интересует, какую одежду носит их босс в свободное время — это его личное дело.

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