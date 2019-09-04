Одинцово, Московская область, , 13:02 — REGNUM В Одинцове завершили строительство многоквартирного дома на 923 квартиры. Как сообщили 4 сентября ИА REGNUM в Главгосстройнадзоре, строение входит в состав крупного жилого комплекса «Одинбург».

По словам начальника главного управления государственного строительного надзора Московской области Артура Гарибяна, это дом общей площадью 58 тыс. м кв. с подземным паркингом на 83 машиноместа. Застройщик уже получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и квартиры готовы к заселению.

«Застройщиком объекта выступает ООО «Региональное агропроизводственное объединение», — добавил Артур Гарибян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье застройщик ООО СЗ «АРКАДА» получил право заключать с жителями договоры долевого участия при строительстве ЖК «Клюквенный» в п. Клюквенный Щелковского городского округа. В каждом корпусе комплекса будет по 87 квартир общей площадью 6 тыс. м кв.

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