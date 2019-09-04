Снежинск, Челябинская область, , 12:59 — REGNUM В Снежинске Челябинской области под суд отдан глава муниципального учреждения «Управление городского хозяйства». Ему вменяют халатность, из-за которой тяжёлые травмы получил 7-летний мальчик, сообщает областное управление СКР.

8 июля 2018 года во дворе одного из жилых домов на ребёнка упали хоккейные ворота. Мальчик получил травмы живота, также были повреждены внутренние органы.

Следователи решили, что металлические ворота были плохо закреплены. Сейчас дело отдано в суд. По части 2 статьи 293 УК России руководитель учреждения может попасть в колонию на пять лет.