Махачкала, , 12:58 — REGNUM В Дагестане под суд отправлены четверо членов преступной группы, которые планировали террористические акты и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Буйнакском районе. Создав свое террористическое сообщество в 2017 году, они прошли обучение, получив навыки ведения террористической деятельности, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Злоумышленники приобрели два револьвера, пистолет, три гранаты и более 100 патронов различного калибра, изучили правила обращения с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами и были готовы применить их для нападения на правоохранителей и совершения терактов.

Кроме этого, трое из боевиков получили навыки психологической обработки, а один из них в феврале 2018 года разместил в интернете аудио‑ и видеоматериалы с призывами к совершению экстремистских преступлений.

В настоящее время уголовное дело в отношении четверых участников террористической группы готовится для направления в суд. В зависимости от роли каждого они обвиняются создании террористического сообщества и участии в нем, обучении навыкам террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, незаконном обороте оружия и взрывных средств.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Дагестане было ликвидировано шесть таких диверсионно-террористических групп. Ликвидировано 40 членов НВФ, задержаны 312 боевиков и их пособников. Экс-глава республики Рамазан Абдулатипов отметил тогда, что «фактически ликвидированы все действовавшие диверсионно-террористические группы».