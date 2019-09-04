Улан-Удэ, , 12:58 — REGNUM Власти Улан-Удэ вернули городу парк Горсад. На пять лет для работ по благоустройству. Об этом 4 сентября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Территория парка в центре города была передана церкви в 90-е годы и с тех пор он находится в запущенном состоянии. В администрации бурятской столицы отмечают, что не имели права благоустраивать его, поскольку он не принадлежит муниципалитету.

«Буквально десять дней назад мы договорились с епархией и заключили договор на передачу в безвозмездное пользование территории Горсада сроком на пять лет. Запланировано целевое использование территории — благоустройство», — рассказал врио главы администрации города Игорь Шутенков.

По его словам, в парке будут посажены деревья, оборудованы клумбы, восстановят дорожки, беседки и другие элементы благоустройства.

Напомним, Улан-Удэ испытывает большие трудности с местами отдыха для горожан. Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителям города удалось отстоять один из немногочисленных парков от размещения там военно-патриотического центра.

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