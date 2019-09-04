Канберра, , 13:26 — REGNUM Еще больше автомобилистов австралийского штата Квинсленд должны будут прежде, чем включить зажигание, пройти «дыхательный тест» на специальных устройствах в своих транспортных средствах. Новый закон, призванный уменьшить смертность на дорогах, был принят в среду, 4 сентября, на заседании парламента в столице штата Таунсвилле. Об этом сообщает Аustralian Аssociated Press.

В соответствии с новым законом, ранее осужденные за вождение в нетрезвом виде водители смогут разблокировать свои автомобили, только пройдя «дыхательный тест» на прикрепленном устройстве.

Министр транспорта и дорожного хозяйства штата Марк Бейли сообщил, что на дорогах Квинсленда в прошлом году из-за нетрезвых водителей погибли 63 человека.

«В позапрошлом году погибли 43 человека. Это неприемлемо», — заявил Бейли.

Согласно новому закону, автотранспортные средства водителей, не прошедших «дыхательный тест», будут заблокированы.