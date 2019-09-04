Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM В Екатеринбурге в ближайшие годы отреставрируют памятник Ленину на центральной площади 1905 года. Информация указана на портале правовой информации региона.

Реставрация монумента указана в списке проектов, которые организуют в связи с 300-летием Екатеринбурга. Реставрация займёт три года, на неё выделят 5 млн рублей в 2020 году, 50 млн рублей — в 2021 году и ещё 50 млн рублей — в 2022 году.

Средства будут выделены из городского бюджета.

Напомним, ранее ремонт памятника Ленину отложили до 2020 года. Предполагается, что саму фигуру вождя СССР демонтировать во время реставрации не будут.

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