Новосибирск, , 12:43 — REGNUM В Новосибирске стартовал пилотный проект по организации раздельного сбора мусора в образовательных учреждениях, сообщили ИА REGNUM в «Экологии-Новосибирск», которая является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Ёмкости для раздельного сбора отходов будут устанавливаться совместно с компаниями-перевозчиками.

«Мы предлагаем директорам школ, заведующим детскими садами принять участие в нашем проекте и организовать раздельный сбор отходов в учреждениях», — прокомментировала генеральный директор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова.

Так, в августе в школе №128 уже был установлен универсальный накопитель для сбора вторсырья: пластика, стекла и бумаги. Как отмечает руководство учебного заведения, преподаватели и ученики уже активно разделяют отходы.