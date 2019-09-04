Тбилиси, , 12:38 — REGNUM Тбилиси официально вступил во всемирную ассоциацию туристических городов, заявил 4 сентября мэр грузинской столицы Каха Каладзе на заседании правительства, передает «Первый канал грузинского телевидения».

Каха Каладзе Tbilisi.gov.ge

По его словам, членство Тбилиси в ассоциации позволит наладить активное сотрудничество в сфере туризма между городами, состоящими в ассоциации, а также наладить связи с различными отраслевыми ассоциациями.

«Отношение, согласно которому нам не нужны российские туристы, недопустимо. К счастью, только узкая политическая группа выражает это мнение. Мы готовы принимать туристов из всех стран», — добавил Каладзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что официальные данные по ущербу от снижения туристического потока из России занижены в десять раз.

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