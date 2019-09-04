Киев, , 12:11 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала о приоритетных направлениях работы ведомства на пресс-конференции в Киеве, сообщило 4 сентября издание «Новое время».

Демографический кризис Иван Шилов © ИА REGNUM

«Одно из первых заданий — реформирование экстренной помощи, которое не завершено. Нужно решить вопросы с маршрутизацией, диспетчеризацией и отделениями интенсивной терапии», — рассказала она.

Второй по важности задачей министерства будет урегулирование трансплантации органов. Скалецкая пообещала к концу года разработать соответствующий законопроект.

Минздрав Украины также намерен работать над повышением рождаемости и продолжительности жизни.

«Насколько мне известно, за последние пять лет рождаемость сократилась на 40%», — рассказала министр.

Как сообщало издание Liga.net, в 2018 году на Украине был зафиксирован рекорд по абсолютному сокращению численности населения от исторического максимума — 7,5 млн человек. Смертность в стране стабильно вдвое превышает рождаемость.

Читайте также: Рождаемость на Украине вдвое меньше, чем во времена «голодомора» — эксперт