Киев, 4 сентября 2019, 12:11 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала о приоритетных направлениях работы ведомства на пресс-конференции в Киеве, сообщило 4 сентября издание «Новое время».
Второй по важности задачей министерства будет урегулирование трансплантации органов. Скалецкая пообещала к концу года разработать соответствующий законопроект.
Минздрав Украины также намерен работать над повышением рождаемости и продолжительности жизни.
Как сообщало издание Liga.net, в 2018 году на Украине был зафиксирован рекорд по абсолютному сокращению численности населения от исторического максимума — 7,5 млн человек. Смертность в стране стабильно вдвое превышает рождаемость.
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