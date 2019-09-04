Сеул, , 12:20 — REGNUM Северокорейские туристические агентства объявили о старте продаж специальных туристических продуктов, приуроченных к отборочным турнирам чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2022 года, которые пройдут в Пхеньяне 15 октября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, туристическое агентство КНДР в Германии объявила о старте продаж двух‑ и трехдневных туров по Пхеньяну. Стоимость данных туристических продуктов колеблются от €470 до €868.

Еще два северокорейские турагентства Koryo Tours и Yong Pioneer Tours также объявили о начале продаж данных туристических продуктов.

Известно, что в стоимость тура входит проживание в трехзвездочном отеле Пхеньяна Seosan Hotel, билеты на отборочные турниры, посещение площади Ким Ир Сена, Триумфальной арки, монумента идей чучхе, а также дегустацию пива Тэдонган.

Напомним, что сборные КНДР и Южной Кореи сыграют в одной группе второго раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии. На данный момент, Федерации футбола двух стран обсуждают детали, касающиеся вопросов игроков и вещания через Азиатскую конфедерацию футбола.